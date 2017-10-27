Stranger Things'de Sadettin Teksoy sürprizi - Stranger Things fragmanı izle

Netflix platformunda yayınlanan bilim kurgu dizisi Stranger Things, yayınladığı yeni bir fragmanla Türk izleyicilere sürpriz yaptı. Yayınlanan fragmanda bir zamanlar Türk televizyonlarının ön plana çıkan ismi sunucu, gazeteci ve program yapımcısı Sadettin Teksoy yer aldı. İşte Stranger Things Sadettin Teksoy fragmanı ve Stranger Things konusu...
İkinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ABD yapımlı bilim-kurgu dizisi Stranger Things, yayınladığı yeni bir fragmanda Türk izleyicilere sürpriz yaptı. Daha önceki tanıtımda da Türk takipçileri için Barış Manço'nun Dönence parçasını kullanan Stranger Things, yeni fragmanında Sadettin Teksoy'u kullandı.
Stranger Things'in Sadettin Teksoy'u kullandığı yeni fragmanı kısa sürede sosyal medya sitelerinde en çok paylaşılan ve konuşulan konular arasında yer aldı.
Sadettin Teksoy'u içeren Stranger Things fragmanına "Hawkins’te her şey gittikçe tuhaf bir hal almıştır. Araştırmacı gazeteci Sadettin Teksoy, Hawkins’te yaşanan bu Stranger Things gizemini çözmek için olay yerine doğru yola çıkar." notu iliştirildi.
Stranger Things'in yeni sezonunda Indiana’nın Hawkins bölgesinde yaşayanlar, Demogorgon dehşetinin ve Hawkins Laboratuvarı’nda dönen sırların neden olduğu şoku henüz atlatamamışlardır. Will Byers, Upside Down'dan kurtarılsa da daha büyük ve uğursuz bir varlık hayatta kalanları tehdit etmeye devam edecektir.
Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things dizisi, kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğun esrarengiz hikayesini konu ediniyor. Dizide kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden ve doğa üstü güçleri olan bir kızın başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
Dizinin konusu, 1980'li yıllarda Indiana eyaletindeki "Hawkins" isimli kurgusal bir şehirde geçmektedir. İlk olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in kadrosunda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Boby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton ve Noah Schnapp gibi isimler yer alıyor.
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