Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı!

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Stratonikeia Antik Kenti'nin yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu, bir benzeri bulunmadığını belirten Bilal Söğüt, kazı çalışmalarının eylül ayı ortalarına kadar süreceğini, ancak konservasyon ve restorasyon çalışmalarının ise yıl sonuna kadar süreceğini de söyledi.