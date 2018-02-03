Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, ağanın eşi adına yaptırılan ve "Bılla (Hanım Ağa) Evi" olarak kullanılan tarihi ev, yüz yıl sonra restore edilerek eski ihtişamlı haline kavuşturuluyor.

İHA'nın haberine göre Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde, Helenistik, Roma, Bizans, beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin gün yüzüne çıkartılmasının yanı sıra restorasyon ve yenileme çalışmaları da yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi kentteki ağanın eşi adına yaptırılan konak, restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacağı günü bekliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından restorasyonu süren Bılla Evi, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yaptığı açıklamada, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 2018 yılı çalışmalarının başladığını söyledi.

Kış mevsimi nedeniyle kazı çalışmalarının yapılamadığı kentte restorasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Söğüt, 1940'larda yapıldığını düşündükleri Bılla Evi'nin restorasyonunda sona gelindiğini belirtti.

Bılla Evi'nin pembe rengiyle tanındığını kaydeden Söğüt, "Bılla, abla demek. Abla olmak için ise ağa hanım olmak gerekiyor. Evin sahibi de günümüzde halen yaşamını sürdüren bıllalardan birisi. Bu ev, köy içerisinde pembe rengiyle meşhur olan ve bu şekilde tanınan bir yapı. Bu evin arka tarafında köy yaşantısının en kalabalık olduğu dönemde iki katlı yazlık sinema bulunuyordu. Evin üstündeki terasta ağa hanımlar otururken, altta ise vatandaşların oturarak beraber film seyrettiklerini biliyoruz" diye konuştu.

Söğüt, kendi mimari yapısını koruyan tarihi evin, yakın tarihe ait önemli bir eser olduğunun altını çizerek, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı'nın verdiği destekle bu yapının çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah 2018 yılında bu çalışmayı tamamlayacağız. Şimdi ana binanın iç kısmındaki sıvalar dahil olmak kaydıyla bitti ama diğer detaylar var. Onlar da hava şartlarının uygun olduğu süre içerisinde tamamlanacak" şeklinde konuştu.