Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, özellikle bayanlar için kaşların yüz hattında oldukça önemli yere sahip olduğunu belirterek, “Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar. Kaş dökülmesi farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabilmektedir. En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi buna halk arasında kaş küsmesi denir, kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir” dedi.
KAŞLARIN SÜREKLİ OVULMA KAŞ KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Kaş dökülmesinin stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı gibi nedenlerle dökülebileceğini anlatan Dr. Ata Nejat Ertek, “Ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir. Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor. Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorunu tedavi edildikten sonra kaşlar eski görünümüne kavuşabilir. Eğer kısa süre içerisinde kaşlarınızın şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız” diye konuştu.
DÖKÜLEN KAŞLARIN YERİNE KIL TEKNİĞİ TERCİH EDİLEBİLİR
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, Microblading 3D kıl tekniğiyle dökülen kaşların yerine kalıcı kaşlara kavuşmanın mümkün olabildiğini ifade ederek, “Bu uygulama ile doğal görünümlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Bu yöntem kaşlarının görünümünü güzelleştirmek ve yüz estetiğine önem veren herkes için idealdir” açıklamalarında bulundu.
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