Strommen - Baerum maçı istatistikleri

Strommen ve Baerum, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Strommen, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Baerum son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Baerum galibiyet oranı 0.00.

Strommen son haftadaki Levanger müsabasında 2-1 kazandı.

Baerum, Bryne karşılaşmaında 1-4 yenildi.