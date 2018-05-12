Strommen - Jerv maç önü

Strommen ve Jerv, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Strommen 9. sırada bulunuyor, Jerv 4 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Jerv son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jerv galibiyet oranı 0.00.

Strommen önceki hafta Bodo Glimt mücadelesinde 1-6 yenildi.

Jerv ise Floro SK karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Strommen, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Jerv, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.