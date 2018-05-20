Strommen - Mjöndalen maç önü

Strommen ve Mjöndalen, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 7 puanlı Strommen 12. sırada bulunuyor, Mjöndalen 10 puana sahip ve 9. sırada. Strommen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mjöndalen, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mjöndalen galibiyet oranı 0.00.

Strommen son haftadaki Bodo Glimt müsabasında 1-6 yenildi.

Mjöndalen ise Elverum maçında 0-3 kazandı.

Strommen, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Mjöndalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjöndalen, 4 gol atarken 2 gol yedi.