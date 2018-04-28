Strommen - Nest Sotra maçı istatistikleri

Strommen ve Nest Sotra, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Strommen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nest Sotra, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Nest Sotra galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Strommen son haftadaki Sogndal müsabasında 3-2 yenildi.

Nest Sotra ise Baerum karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Strommen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Strommen, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Nest Sotra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nest Sotra, 2 gol atarken 5 gol yedi.