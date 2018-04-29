Strommen - Nest Sotra maçı istatistikleri

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 29 Nisan 2018 Pazar günü Nest Sotra takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nest Sotra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 607 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Strommen kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Nest Sotra sahadan galip ayrılırsa 3.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Strommen son haftadaki Sogndal müsabasında 3-2 yenildi.

Nest Sotra ise Baerum karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Strommen, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 0 gol yedi.

Nest Sotra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Nest Sotra, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.