Strommen - Notodden maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 03 Haziran 2018 Pazar günü Notodden takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Strommen 7 puanla 15. sırada, Notodden 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Notodden, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 372 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Notodden galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Strommen son hafta oynanan Nybergsund maçında 3-1 kazandı.

Notodden ise Baerum maçında 5-1 kazandı.

Strommen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Strommen, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Notodden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Notodden, 10 gol atarken 7 gol yedi.