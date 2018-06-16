Strommen - Tromsdalen maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 17 Haziran 2018 Pazar günü Tromsdalen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 10 puanlı Strommen 15. sırada bulunuyor, Tromsdalen 15 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 261. İddaa'da Strommen kazanır 1.75, berabere biter 3.30, Tromsdalen kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Strommen önceki hafta Bodo Glimt mücadelesinde 1-6 yenildi.

Tromsdalen, Kongsvinger karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Strommen, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Tromsdalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tromsdalen, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.