Stromsgodset - Kristiansund BK rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Stromsgodset ile Kristiansund BK, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Stromsgodset 17 puanla 11. sırada, Kristiansund BK 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Stromsgodset, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stromsgodset kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.60, Kristiansund BK sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Stromsgodset önceki hafta Aalesund mücadelesinde 4-3 yenildi.

Kristiansund BK, Haugesund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Stromsgodset, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Stromsgodset, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Kristiansund BK, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kristiansund BK 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.