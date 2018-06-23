Stromsgodset - Ranheim sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stromsgodset, 24 Haziran 2018 Pazar günü Ranheim takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Stromsgodset 13 puanla 12. sırada, Ranheim 26 puanla 2. sırada bulunuyor. Stromsgodset, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ranheim, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stromsgodset kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Ranheim sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Stromsgodset son haftadaki Ranheim müsabasında 2-0 kazandı.

Ranheim, Stromsgodset karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Stromsgodset, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Ranheim, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ranheim, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.