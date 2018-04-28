Stromsgodset - Rosenborg maçı rakamları

Norveç Eliteserien maçında Stromsgodset ile Rosenborg, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Stromsgodset 8 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Rosenborg 11 puanda ve 4. sırada. Stromsgodset son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 627. İddaa'da Stromsgodset kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Rosenborg kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Stromsgodset önceki hafta Aalesund mücadelesinde 4-3 yenildi.

Rosenborg ise Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Stromsgodset, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Stromsgodset, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Rosenborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rosenborg, 2 gol atarken 2 gol yedi.