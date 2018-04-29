Stromsgodset - Rosenborg maçı rakamları

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stromsgodset, 29 Nisan 2018 Pazar günü Rosenborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 8 puanlı Stromsgodset 8. sırada bulunuyor, Rosenborg 11 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Stromsgodset, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rosenborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 627 kodlu maçı oynayanlar; Stromsgodset galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Rosenborg galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Stromsgodset son haftadaki Aalesund müsabasında 4-3 yenildi.

Rosenborg ise Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Stromsgodset, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Rosenborg, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosenborg 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.