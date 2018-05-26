Stromsgodset - Sandefjord rakamlar

Stromsgodset ve Sandefjord, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 9 puanlı Stromsgodset 13. sırada bulunuyor, Sandefjord 5 puana sahip ve 16. sırada. Stromsgodset, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sandefjord son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 293 kodlu maçı oynayanlar; Stromsgodset galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Sandefjord galibiyet oranı 7.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Stromsgodset son haftadaki Sandefjord müsabasında 6-0 kazandı.

Sandefjord ise Stromsgodset maçında 6-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Stromsgodset, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Sandefjord, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandefjord 5 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.