Stromsgodset - Sparta Sarpsborg sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien maçında Stromsgodset ile Sparta Sarpsborg, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Stromsgodset 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sparta Sarpsborg 10 puanda ve 9. sırada. Stromsgodset, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stromsgodset kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Stromsgodset son haftadaki Aalesund müsabasında 4-3 yenildi.

Sparta Sarpsborg, Molde karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stromsgodset, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Sparta Sarpsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Sarpsborg, 4 gol atarken 6 gol yedi.