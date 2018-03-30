Geçtiğimiz günlerde TRT Müzik kanalında yayınlanan ‘Engelsiz Sahne’ programına katılan Hakan Peker, kameraların kendisini çekmediğini söyleyerek stüdyoyu terk etmişti. Tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan şarkıcı, yaşananların yanlış yorumlandığını kendisinin herhangi bir kapris içinde olmadığını belirtmişti.



Hakan Peker, bu defa sosyal medya hesabından programın sunucusu ve müzisyen Metin Özülkü’nün o geceyle ilgili açıklamasını paylaştı.

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