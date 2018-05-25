Sitenin ana sayfası değişirken, Garrett Camp, Medium.com'da yayımladığı bir yazı ile aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Değerlendirmelerimiz sonrasında tamamen Mix'i geliştirmeye odaklanmaya ve önümüzdeki aylarda StumbleUpon hesaplarını Mix.com'a taşımaya karar verdik. Mix'i her akıllı telefon ve web tarayıcıda çalışacak şekilde yaptık ve geçişin pürüzsüz olması için elimizden geleni yapacağız. Birkaç tıklamayla Mix'e kayıt olup, SU favorilerinizi, ilgi alanlarınızı ve etiketlerinizi aktarabilirsiniz."

Kurulduğu günden bu yana 40 milyon kişinin kullandığı StumbleUpon, Alexa.com'da 2.129. sırada yeralıyor. Kullanıcıların web sitelerini paylaşmasının yanı sıra, inceleyip puanlayabildiği hizmet, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar öncesinde internette içerikler bulabilmek için sunulan orijinal bir hizmetti.