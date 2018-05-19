Sturm Graz - Admira Wacker düellosu

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Sturm Graz, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Admira Wacker takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Sturm Graz 66 puanla 2. sırada, Admira Wacker 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Admira Wacker son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 392 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sturm Graz kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Admira Wacker sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Sturm Graz son hafta oynanan Lask Linz maçında 3-1 kazandı.

Admira Wacker ise Mattersburg karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sturm Graz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sturm Graz, kendi sahasında 35 gol attı, 18 gol yedi.

Admira Wacker, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Admira Wacker 25 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.