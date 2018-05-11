Sturm Graz - Lask Linz maçı öncesi rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Sturm Graz, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Lask Linz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Sturm Graz 63 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Lask Linz 57 puanda ve 4. sırada. Sturm Graz son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lask Linz, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Sturm Graz galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Lask Linz galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sturm Graz son haftadaki Salzburg müsabasında 4-1 yenildi.

Lask Linz ise Rapid Vienna karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Sturm Graz, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 17 gol yedi.

Lask Linz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lask Linz, 20 gol atarken 16 gol yedi.