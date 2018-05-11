Sturm Graz - Lask Linz rakamlar

Avusturya Bundesliga maçında Sturm Graz ile Lask Linz, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Sturm Graz 63 puanla 2. sırada, Lask Linz 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Sturm Graz son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lask Linz son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Sturm Graz galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Lask Linz galibiyet oranı 2.80. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sturm Graz son hafta oynanan Salzburg maçında 4-1 yenildi.

Lask Linz ise Rapid Vienna karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Sturm Graz, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 17 gol yedi.

Lask Linz, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lask Linz 20 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.