Sturm Graz - Rapid Vienna sahaya çıkıyor

Avusturya Bundesliga maçında Sturm Graz ile Rapid Vienna, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. Sturm Graz 60 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Rapid Vienna 55 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rapid Vienna, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 565 kodlu maçı oynayanlar; Sturm Graz galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Rapid Vienna galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sturm Graz önceki hafta Salzburg mücadelesinde 5-0 yenildi.

Rapid Vienna, Lask Linz karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sturm Graz, 28 gol attı ve 15 gol yedi.

Rapid Vienna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Rapid Vienna, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.