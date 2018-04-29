Sturm Graz - Rapid Vienna sahaya çıkıyor

Sturm Graz ve Rapid Vienna, 29 Nisan 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Maç öncesi Sturm Graz 60 puanla 2. sırada, Rapid Vienna 55 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rapid Vienna, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 565. İddaa'da Sturm Graz kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Rapid Vienna kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Sturm Graz son hafta oynanan Salzburg maçında 5-0 yenildi.

Rapid Vienna ise Lask Linz maçında 1-2 kazandı.

Sturm Graz, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 15 gol yedi.

Rapid Vienna, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rapid Vienna 27 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.