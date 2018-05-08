Sturm Graz - Salzburg sahaya çıkıyor

Avusturya ÖFB Kupası Final heyecanı devam ediyor. Sturm Graz, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Salzburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Sturm Graz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Salzburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 495 kodlu maçı oynayanlar; Sturm Graz galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Salzburg galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sturm Graz son haftadaki Salzburg müsabasında 4-1 yenildi.

Salzburg ise Sturm Graz maçında 4-1 kazandı.