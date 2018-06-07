Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Liverpool’lu, Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına taraftarlar binlerce yorum bıraktı. ‘Come to Beşiktaş’ akımını İngiliz oyuncu için de başlatan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki forvetin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenip altına Beşiktaş’a gelmesi yönünde yorumlar yazdı.

KARTAL'DAN 18'LİK FERDİ HAMLESİ

Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda Hollanda’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. 18 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Beşiktaşlı eski oyuncu Baki Mercimek ile görüşen Siyah-Beyazlı yetkililerin bu yaz transferi bitirebileceği vurgulandı.

LAWAL'DA SON SÖZ GÜNEŞ'İN

Önceki gün Beşiktaş forması ile poz veren Raheem Lawal ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Osmanlıspor ile olan sözleşmesi sona 1 Temmuz 2018’de sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için menajerlerin devreye girdiği ve teknik direktör Şenol Güneş’in raporunun beklendiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın oyuncu ile ilgili düşüncesine göre Lawal transferine yön verilecek.