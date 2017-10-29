Stuttgart - Freiburg: 3-0

Almanya Bundesliga mücadelesinde milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Stuttgart'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Genç oyuncu Çağlar Söyüncü, maçın 12'nci dakikasında durum 0-0 iken direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli stoperin takımını 10 kişi bırakmasının ardından Stuttgart, 38'de Ginczek, 45'te Pavard ve 82'de Terodde'nin kaydettiği goller ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Freiburg 10 maç sonunda 8 puanda kalırken, Stuttgart 13 puana yükseldi.