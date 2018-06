Almanya'nın kişi başına düşen en yüksek milli gelirine sahip Stuttgart, aynı zamanda bir turizm merkezi ve sanayi fuarları merkezidir. 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkım yaşayan şehirde 1945'ten sonra birçok eski bina restore edildi ve çarpıcı modern yapılar dikildi. Endüstriyel ve modern bir şehir olmasına rağmen tarihi, kültürel aktiviteleri, parkları, yeşil alanları ve otomobil müzeleri ile Avrupa'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Stuttgart gezi rehberinde, Dünyaca ünlü bale evi, müzeleri, sanat galerileri ve müzik akademileri ile daha pekçok gezilecek yeri bulabilirsiniz...

STUTTGART'IN GEZİLECEK YERLERİ

SCHLOSSPLATZ MEYDANI

1918'den beri halka açık olan Saray Meydanı (Schlossplatz) Stuttgart'ın en büyük meydanlarından biridir. Eski bir askeri geçit alanı olan ağaçlı meydan, şehrin ana alışveriş caddesi Koningstrasse'nin bir parçasıdır. Çeşme ve Jubilee Sütunu meydanın en çarpıcı yapıları. Saray kompleksi Wurttemburg Müzesi ve Baden-Wurttemburg hükümet bakanlıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Kentin turistik mekanlarının çoğuna yürüme mesafesinde olan meydan, kutlamaların, açık hava konserlerinin yapıldığı aynı zamanda da bir dinlenme mekanıdır.

YENİ SARAY (NEUES SCHLOSS)

18. yüzyıldan kalma Barok- Neoklasik stilde yapılmış olan saray Güney Almanya'nın en büyük saraylarından biridir. Dük Karl Eugen Von Württember tarafından Fransa'daki Versailles Sarayı'nın benzeri olarak yaptırılan ve 365 odası bulunan saray bugün, Baden-Württemberg Eyalet Hükümeti'ne ev sahipliği yapıyor. 2. Dünya Savaşı’nda oldukça fazla zarar gören saray 6 yıllık restorasyonun ardından günümüzdeki haline kavuşmuştur.

HEGEL EVİ

Filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in 1770 yılında doğduğu ve Stuttgart'daki hayatının 18 yılını geçirdiği ev günümüzde müze olarak kullanılıyor. Hegel’ in el yazısıyla tuttuğu notlar, eşyaları müzede sergileniyor.

LUDWİGSBURG SARAYI

Dük Eberhard Ludwig'in yönetimi sırasında 1733'te inşa edilen Ludwigsburg Sarayı, Alman barok saraylarının en büyüklerinden biridir. Württemberg krallarının ikametgahı olarak kullanılan sarayın 28 binaya yayılmış 452 odası bulunmaktadır. Bugün, devlet resepsiyonları ve kültürel etkinlikler hala saray tiyatrosu ve meclis salonunda yapılmaktadır.

ESKİ SARAY/KALE ( ALTES SCHLOSS)

Altes Schloss (Old Castle Stuttgart) - Kalenin geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanıyor. Württemberg kontunun ikametgâh olarak seçmesinin ardından genişletilerek saray olarak kullanılmış.

1944'te yoğun hava saldırılarının ardından enkaza dönüşen yapının yeniden inşa edilmesi 1969 yılına kadar sürmüştür. Sarayın bir bölümü günümüzde Württemberg dönemini anlatan eserlerin sergilendiği Landesmuseum Württemberg Müzesi’ne ev sahipliği yaparken, avlusunda bulunan kilise 16. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş Güney Almanya'nın en eski protestan ibadet yerlerinden biridir ve halen ibadete açık tutuluyor.

MERCEDES BENZ MÜZESİ

Otomobil endüstrisinin 130 yıllık gelişiminin sergilendiği müze 1886'da Carl Benz tarafından icat edilen otomobili, Mercedes tarihini ve hikayelerini teknolojiyi, gündelik hayatı, sosyal tarihi kullanarak anlatıyor ve bu tarihi popüler kültür bağlamında canlandırarak yaşatıyor. Mercedes-Benz Müzesi, 19 Mayıs 2006 yılında açılmış. Daimler fabrikasının ana girişinin hemen yanında bulunan müzede Mercedes markalı klasik otomobillerden efsanevi yarış arabalarına ve fütüristik araştırma araçlarına kkadar 160'tan fazla araç sergileniyor. 16.500 metrekarelik kapalı alana sahip tesiste araba sergilerinin yanı sıra, alışveriş mağazası ve restoran bulunuyor. Pazartesi günleri dışında hergün, saat 09.00-18.00 arası ziyaret edilebilir.

PORSCHE MÜZESİ

Dünyanın en muhteşem otomobil müzelerinden biri olan Porsche Müzesi, 5.600 metrekarelik sergi alanında prototip ve klasik modelleri içeren 80'den fazla aracın bulunduğu bir sergiyi barındırıyor. Porsche’nin tarihinin anlatıldığı Porsche Müzesi Zuffenhausen’de bulunuyor. İlk olarak 1976 yılında Porsche fabrikasının yanında açılan müze, 2009 yılından beri ziyaretçilerini markanın genel merkezinin hemen dışındaki binasında ağırlıyor. Müzenin 5.600 metrekarelik sergi alanında sergiler sürekli olarak değiştirilir, bu da sergi mekanının dinamizmine katkıda bulunur. Yaşayan bir otomobil müzesi olan Porsche Müzesi, her yıl özel konular veya özel yıldönümleri üzerine bir dizi özel sergi sunuyor. Özel etkileşimli öne çıkan özelliklerden biri, her ziyaretçinin otomotiv tarihinde 3,000 civarında resim, çizim, poster ve reklam ile zaman yolculuğu yapması ve bireysel olarak etkileşime girmesini sağlayan on iki metrelik çok dokunuşlu duvar. Porsche Müzesi, Salıdan pazara 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

KUSTMUSEUM STUTTGART

2005 yılında açılan parıltılı bir cam küpün içinde yer alan bu galeri, Otto Dix, Willi Baumeister ve Stuttgart doğumlu soyut sanatçı Alfred Hölzel'in ödüllü eserleriyle dolu kalıcı bir galerinin yanı sıra çok özel özel sergilere ev sahipliği yapıyor. 5.000 metrekarelik sergi alanında 15.000 parçalık bir koleksiyon sergileniyor. Stuttgart şehir merkezindeki dikkat çeken binada, şehrin geniş manzaralarını görebileceğiniz kafe ve restoran bulunuyor.