Stuttgart - Hoffenheim maçı rakamları

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Stuttgart, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hoffenheim takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 45 puanlı Stuttgart 8. sırada bulunuyor, Hoffenheim 52 puana sahip ve 4. sırada. Stuttgart, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Hoffenheim, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 115. İddaa'da Stuttgart kazanır 2.90, berabere biter 3.30, Hoffenheim kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Stuttgart önceki hafta Wolfsburg mücadelesinde 3-1 yenildi.

Hoffenheim, Schalke 04 karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Stuttgart, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 9 gol yedi.

Hoffenheim, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Hoffenheim, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.