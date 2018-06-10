Sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmıştı. Sezon bitiminde topladığı 51 puanla 7. sırada yer alan Stuttgart, başarılı teknik direktörle sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tayfun Korkut ve ekibinin sözleşmelerinin 2020 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

TAYFUN KORKUT KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İspanya'da ise Real Sociedad ve Espanyol gibi önemli takımlarda forma giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük döneminde de istikrarlı performansını tekrarladı.

Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ta altyapı takımlarını çalıştırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaparak tecrübe kazanan Tayfun Korkut, ilk teknik direktörlük deneyimini Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında Hannover 96'da yaşadı.

BUNDESLIGA'DA GÖREV YAPAN İKİNCİ TÜRK TEKNİK ADAM

Özcan Arkoç'un ardından Bundesliga'da takım çalıştıran ikinci Türk teknik adam konumundaki Tayfun Korkut, Hannover 96'da ilk sezonunda ligi 10'uncu sırada tamamladı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen Tayfun Korkut, Hannover 96'daki başarılı performansının ardından Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde görev alan Türk çalıştırıcı, oyuncularla kolay iletişim kurabilmesi ve başarılı taktikleriyle Bundesliga'nın deneyimli teknik adamları arasına adını yazdırdı.