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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Su Altı Resim Çalıştayı" kapsamında, Türkiye, Gürcistan, Nahcivan ve Azerbaycan'dan dalış yapan 13 ressam su altına resim yaptı.