Türkiye'e şu an saat kaç? Geçtiğimiz sene alınan bir kararla sürekli yaz saati uygulamasına geçilmiş, saatler yaz saati uygulamasında devam etmişti. Saatlerin geri alınmasını bekleyen vatandaşlar sürekli 'saatler geri alınacak mı' sorusuna yanıt ararken, kış saati uygulamasına geçilmeyeceği açıklanmıştı. Fakat bugün Türkiye'de bazı telefon ve bilgisayar saatleri otomatik olarak saati geri aldı. Bu yüzden vatandaşlar 'Saatler geri alındı mı', 'Türkiye'de şu an saat kaç' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı?

ŞU AN SAAT KAÇ? SAATLER GERİ ALINDI MI?



Yaz mevsiminin sona ermesiyle vatandaşlar saatlerin geri alınacağı haberini heyecanla bekliyor. Dünya genelinde saatlerin geri alınmasıyla Türkiye'de bazı vatandaşların cep telefonları ve bilgisayarları otomotik olarak saati geri aldı. Fakat Türkiye kış saati uygulamasına geçmedi ve yaz saati uygulamasına halen devam etmektedir.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasına devam edilmesi kararı alınmıştı. Ancak kamuoyunda yaz saati uygulaması öğrencilerin okula gitmek zorunda kalacağı gerekçesiyle de eleştiriliyor.

Fakat Komisyonda Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlıyor. Bakan Albayrak'ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama göre yaz saati uygulaması devam edecek ve saatler geri alınmayacak.