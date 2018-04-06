Su Kutlu kimdir? Bir Mucize Olsun Damla Sancaktar kimdir?

Su Kutlu, Bir Mucize Olsun'un başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna çıkacak dizide güzel oyuncu Damla Sancaktar karakteriyle yer alacak. Damla Sancaktar, Yirmili yaşlarının başında. Gerçek anne ve babasını tanımadan analığı Maksude tarafından evlatlık olarak büyütülmüş. İyi kalpli, sevgi dolu, şefkatli ve dürüst bir kız. Çevresindeki insanların sorunlarına karşı son derece ilgili. Yardımsever ve fedakar. Samimi, sıcakkanlı ve mütevazı. Zorluklarla, sefaletle dolu bir hayat yaşasa da umudunu kaybetmiyor. Bir gün bir mucize olacağına, gerçek aşkı ve sevgiyi bulacağına inanıyor.

SU KUTLU KİMDİR?

1 Ocak 1991 doğumlu güzel oyuncu Su Kutlu 1,66 boyundadır. Su Kutlu İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Özellikle Güzel Köylü dizisinde Sude karakterini canlandırması ile gündeme gelmiş daha öncesinde ise, Çalıkuşu Mişel, Ali Ayşe’yi Seviyor dizisinde Nazlı, Hayatımın Rolü’nde ise Amelya, Arkadaşlar İyidir dizisinde Gizem karakterleriyle boy göstermiştir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER