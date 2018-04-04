Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, Pamukkale'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının yanında bulunan, 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna çöpleri temizlemek için gelen tarla sahipleri, yanmış ve çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi görünce, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.
Otopside cesedin üzerinden yanmış kimlik parçaları çıktı. Bu parçaların incelenmesi sonucu cesedin, Aydın'ın Nazilli ilçesinden Ozan Solmaz'a ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından oluşturulan özel ekip cinayetin aydınlatılması için yaptığı çalışmada, Solmaz'ın 24 yerinden bıçaklandığını, ardından cesedin yakılarak kuyuya atıldığını belirledi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ
Solmaz'ın, geçen yılın kasım ayından beri kayıp olarak arandığı, hakkında 'insan kaçakçılığı', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu satmak' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, su kuyusunda, Solmaz'ın cesediyle birlikte otomobile ait yanmış koltuk kılıfı buldu.
Buradan yola çıkarak, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, cesedi bulunan Solmaz'ın içinde görüldüğü otomobili tespit etti. Nazilli'de de çalışma yapan jandarma ekipleri, söz konusu otomobili yine MOBESE kayıtlarından belirleyip, metruk evin bahçesinde, üzeri örtülerek, gizlenmiş olarak buldu. Otomobili inceleyen jandarma, sağ ön koltuk kılıfının olmadığını ve olay yerinde buldukları yanmış kılıfın araçtakilerle uyduğunu tespit etti.
'UYUŞTURUCU SATMAK'TAN TUTUKLANMIŞ
Otomobilin sahibinin, 'uyuşturucu satmak' başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkalı Oğuz D. olduğu tespit edildi. D.'nin 1 ay önce, Denizli'de uyuşturucu satışından gözaltına alınıp, tutuklandığı ve Kocabaş Cezaevi'nde olduğunu ortaya çıktı. J
andarma, şahsın cezaevinde ifadesine başvurdu. D.'nin ifadesinde, Ozan Solmaz ile geçen yılın kasım ayında uyuşturucu almak için gittikleri Antalya'dan dönüşte olayın meydana geldiğini, metamfetamin kullandıkları için diğer yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
24 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Jandarma, D.'nin aralarında 'uyuşturucu anlaşmazlığı' yüzünden çıkan tartışmada Solmaz'ı 24 yerinden bıçaklayıp, öldürdükten sonra dönüş yolu güzergahında bulunan Pamukkale'de, kan olan koltuk kılıfıyla birlikte su kuyusuna atıp, yaktığı üzerinde durulduğunu bildirdi.
Oğuz D. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine tekrar götürüldü.
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