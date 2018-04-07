İngiliz sualtı fotoğrafçısı Alex Mustard, deniz canlılarının en sevimli hallerine ilişkin fotoğraflarını “Secrets of the Sea” (Denizin Sırları) adlı kitapta bir araya getirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bunlar arasında, bir Akdeniz papağan balığı (sağda) ile Kızıldeniz’de yaşayan Napoleon balığı (Solda) objektife gülen yüzleri ile dikkat çekiyor.

Kitapta suaaltı biyoloğu Prof. Callum Robert’ın canlılara ilişkin açıklamaları da yer alıyor.

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