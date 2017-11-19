Suavi ve ailesine saldıran araç 3 aydır bulunamıyor

Müzisyen Suavi, eşi Gönül Saygan ve 5 yaşındaki kızları Suada, 16 Ağustos’ta Balıkesir- İstanbul yolunda içinde 3 kişinin olduğu bir araba tarafından saldırıya uğramıştı. İddiaya göre, aniden ortaya çıkan “41 P.. 9...” plakalı araç, sağlı sollu manevralarla aileyi taciz ederek aracı şarampole yuvarlamaya çalıştı. Gazete Habetürk'ten İrem Koca'nın haberine göre saldırganlar Suavi’nin 5 yaşındaki kızının da bulunduğu aracın arka camına levye fırlattıktan sonra kaçarak gözden kayboldu. Olay gecesinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen, saldırganlar yakalanamadı.
Suavi’nin eşi Gönül Saygan 3 aydır süren adalet bekleyişini şu sözlerle anlattı: “Plakası, markası, modeli belli olan araç ve içindeki 3 sürücü yakalanamadı. Nedenini, nasılını bilmiyorum ve 3 ay geçti. Önce jandarmaya sonra polis ve savcılığa gittik. Prosedür neyse onu yaptık. Ben gördüm yüzlerini, saldırırken sırıtıyorlardı. Kızımın oturduğu tarafa levye fırlattılar, benim kızım 5 yaşında... Ağır travma yaşadı.”
Kasıtlı olduğunu öne sürdükleri olayın yaşandığı gün aile, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na gidip ifade verdi. Aynı akşam savcılık, plakası bilinen aracın içindeki 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak iddiaya göre işleyiş bundan sonra sekteye uğradı. Suavi’nin avukatlarının izini sürerek kimliğini belirlediği 3 saldırgan hâlâ yakalanamadı. Olaya ilişkin genel işleyişi takip etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirten Gönül Saygan son durumu su sözlerle anlattı: “Avukatımız adreslerine, isimlerine, kimliklerine kadar buldu. Bu bilgilerin hepsi teslim edildi. Ama ondan sonra bize ‘OHAL kararı kapsamında dosyada gizlilik kararı var’ dediler. Ne bize ne de avukatlarımıza bilgi veriyorlar. Tam 3 ay geçti. Hani maganda saldırısıydı? Yakalandı mı, yakalanmadı mı öğrenemedik. Sonra başka bir şekilde yakalanmadıklarını öğrendik.”
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