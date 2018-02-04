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Şubat 2018 aylık burç yorumları

04.02.2018 - 09:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hande Kazanova yorumuyla Şubat ayı astroloji haritanız...

  • 1 Şubat 2018 aylık burç yorumları
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    Koç Burcu: 

    Şubat ayına sosyal çevrenizdeki paylaşımlarınız yüksek olarak merhaba diyeceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. 11 Şubat itibarıyla hem parasal konularda hem de özel hayatınızda geri plana çekilebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa bu dönemde onu görmek ve anlamak zorlaşabilir. Parasal işlerinizdeyse daha düzenli koldan gelecek olan parasal işler önem kazanıyor. Hayatı ve yaşadıklarınızı gözden geçirebilir, tek başınıza olmaktan, geri planda durmaktan mutluluk duyabilirsiniz.

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  • 2 Şubat 2018 aylık burç yorumları
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    11-14 Şubat ortak adımlar, parasal konuşmalarda tutamayacağınız sözler altına girmekten uzak durun. Arkadaş çevrenizle beraber yapacağınız işlerde abartılı bir çoşkuyla ilerlemeniz mümkün. 16 Şubat’ta oluşan Parçalı güneş tutulması sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla beraber çevreniz değişebilir, değişik yerlerde bulunabilirsiniz. 

  • 3 Şubat 2018 aylık burç yorumları
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    İşten elde edilen gelirlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Önemli adımlarınızda  aradığınız esnekliği bulacak, farklı düşüncelerinizi hayatınıza dahil edebileceksiniz. 17 Şubat’ta hayatınıza geri plandan etki eden insanların girişimleriniz konusunda sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bazı hayatlkırıklıkları sizi zorlayabilir.

  • 4 Şubat 2018 aylık burç yorumları
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    18 Şubat’tan sonra hayatınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Dinlenmek, yaptıklarınızı gözden geçirmek için uygun bir süreç olabilir. Bu döngüde arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar görülebilir. Dedikodunuz yapılabilir, önemli girişimlerinizi başlatmak için uygun bir dönem olmayacak. Sağlığınıza da ekstra özen göstermelisiniz. Mide, bağırsak sıkıntıları, ayaklarınızı üşütmekten kaynaklı olarak sizi zorlayabilir. 

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  • 5 Şubat 2018 aylık burç yorumları
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    Birkaç hafta boyunca bağışıklığınızı sağlam tutun, vitamin takviyelerinizi ihmal etmeyin. 21-25 Şubat geri plandan yürütülen işlerinizde, kurumsal çalışmalarda sağlam ve kalıcı işlerde bulunabilirsiniz. Fedakarlıklarınız yüksek olsa bile bir yandan da yaratıcı çalışmalarınızda kendinizi ortaya koyabilirsiniz.

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