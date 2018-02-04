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16 Şubat’ta oluşan Güneş tutulması, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Beklenmedik olaylara maruz kalabilir, bazı kayıplar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tutulmada olayları iyi kontrol etmelisiniz. Önemli girişimlerinizde bir sonraki tutulmaya kadar desteklenmeyebilirsiniz. Yine de sizi çok fazla etkileyecek, sorun çıkartacak bir tutulma olmayacak sevgili Balıklar. Değişkenliğiniz ve hayata adapte olmanızla birlikte olayları rahat karşılayabilirsiniz.