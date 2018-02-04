Hande Kazanova yorumuyla Şubat ayı astroloji haritanız...
1
1|60
Koç Burcu:
Şubat ayına sosyal çevrenizdeki paylaşımlarınız yüksek olarak merhaba diyeceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. 11 Şubat itibarıyla hem parasal konularda hem de özel hayatınızda geri plana çekilebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa bu dönemde onu görmek ve anlamak zorlaşabilir. Parasal işlerinizdeyse daha düzenli koldan gelecek olan parasal işler önem kazanıyor. Hayatı ve yaşadıklarınızı gözden geçirebilir, tek başınıza olmaktan, geri planda durmaktan mutluluk duyabilirsiniz.
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2
2|60
11-14 Şubat ortak adımlar, parasal konuşmalarda tutamayacağınız sözler altına girmekten uzak durun. Arkadaş çevrenizle beraber yapacağınız işlerde abartılı bir çoşkuyla ilerlemeniz mümkün. 16 Şubat’ta oluşan Parçalı güneş tutulması sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla beraber çevreniz değişebilir, değişik yerlerde bulunabilirsiniz.
3
3|60
İşten elde edilen gelirlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Önemli adımlarınızda aradığınız esnekliği bulacak, farklı düşüncelerinizi hayatınıza dahil edebileceksiniz. 17 Şubat’ta hayatınıza geri plandan etki eden insanların girişimleriniz konusunda sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bazı hayatlkırıklıkları sizi zorlayabilir.
4
4|60
18 Şubat’tan sonra hayatınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Dinlenmek, yaptıklarınızı gözden geçirmek için uygun bir süreç olabilir. Bu döngüde arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar görülebilir. Dedikodunuz yapılabilir, önemli girişimlerinizi başlatmak için uygun bir dönem olmayacak. Sağlığınıza da ekstra özen göstermelisiniz. Mide, bağırsak sıkıntıları, ayaklarınızı üşütmekten kaynaklı olarak sizi zorlayabilir.
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5
5|60
Birkaç hafta boyunca bağışıklığınızı sağlam tutun, vitamin takviyelerinizi ihmal etmeyin. 21-25 Şubat geri plandan yürütülen işlerinizde, kurumsal çalışmalarda sağlam ve kalıcı işlerde bulunabilirsiniz. Fedakarlıklarınız yüksek olsa bile bir yandan da yaratıcı çalışmalarınızda kendinizi ortaya koyabilirsiniz.
6
6|60
Boğa Burcu:
Şubat başında işinize aktaracağınız parasal kaynaklarla projelerinizi genişletebilir, satış üzerinden bir işiniz varsa primlerinizi arttırabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Başkalarının kaynaklarını kullanacağınız ve parasal kazançlarınızı arttıracağınız bir ay olacak yalnız riskli işlerinizde her zaman izlediğiniz yollardan şaşmayın, önsezilerinizi iyi kullanın o zaman doğru yolda olduğunuzu göreceksiniz.
7
7|60
03-04-05 Şubat bunun için biçilmiş kaftan. 11 Şubat’tan sonra çevrenizi genişleteceğiniz, ilişkilerinizi sosyal çevreniz üzerinden şekillendireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yeni gireceğiniz ortamlarda yeni tanışacağınız insanlarla güçlü bağlantılar devrede olacak. Yine var olan arkadaşlıklarınızda kendinizi mutlu ve iyimser hissedeceksiniz. Organizasyonların gözbebeği siz olabilirsiniz.
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8
8|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş tutulması, kariyerinizde güzel ve hızlı açılımları karşınıza getirebilir. Kariyerinizde düşündüklerinizi uygulamalı, esnek ve farklı yaklaşımlarınızın size kazandıracağını bilmelisiniz. Önemli bağlantılar işinizde kolay ilerlemenize neden olacak.
9
9|60
18 Şubat ve sonrasında kimliğinizi takım işlerinde, arkadaşlarınızla yapılacak olan işlerinizde göstermeye başlayacaksınız. İşteki profesyonelliğinizi, deneyimlerinizi yeni alanlara ve değişik iş fırsatlarına aktarmanın zamanı gelmiş olacak.
10
10|60
Aktiviteler, organizasyonlar, davetler hızlanabilir veya siz takım çalışmalarından, organizasyon işlerinden kazanç sağlayabilirsiniz. 21-25 şubat, geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerinizde kalıcı ve uzun soluklu adımlar atılabilir. Destekleneceksiniz.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Şubat Ayı, gezecek, dolaşacak, farklı yerlerde bulunmak isteyeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Seyahatleriniz, gezileriniz artabilir. Medyada bir işiniz varsa bu işlerinizde kendinizi gösterebilirsiniz. Hayata ve olaylara geniş açıdan bakacağınız, kendinizi geliştireceğiniz bir ay. İş alanlarınızda 04-07-10 Şubat’ı kullanın.
12
12|60
11 Şubat ve sonrasındaki 3 haftalık dönemde kariyer ilişkilerinizde sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Kuracağınız güzel bağlarla patronlarınız veya üstlerinizle iletişiminiz hızlanabilir. Zam, terfi veya geleceğinizle ilgili konuları konuşmak için harekete geçebilirsiniz.
13
13|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş Tutulması eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, hukuk, ticaret, ithalat, ihracat konularını hızlandırabilir. Bu alanlarda bir işiniz varsa bu işlerde artan bir ivme, beklenmedik gelişimler yaşanabilir.
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14
14|60
Uzak çevrenizin hayatındaki önemli değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Yine bu tutulma eğitim konularınızı hızlandırabilir. Eğitim hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve buna göre alacağınız kararlar hayatınızda etkili olabilir.
15
15|60
18 Şubatta kendinizi işinizde göstermeye başlayacaksınız. Kariyer ve iş adımlarınız hızlanabilir. Toplum önü işlerinizde fedakarlıklarla, başkaları için yapacaklarınızla daha görünür hale geleceksiniz. Konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Bu dönemde yapacaklarınızı etkili bir şekilde sunabilir, birden fazla işle uğraşabilirsiniz. 21-25 Şubat bu anlamda kalıcı işler için sizi destekliyor.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Şubat ayında daha çok parasal işlerinizle ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda maddi konularda girişimleriniz Şubat başında destekleniyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
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17
17|60
11 Şubat itibarıyla seyahat etmekten, değişik ve farklı yerler görmekten ve daha az tanıdığınız insanlarla bağlantılarınızı arttırmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Yine bu tarihte öğrenme isteğiniz yoğun olabilir, geleceğinizi ilgilendirecek önemli işlere kalkışabilirsiniz.
18
18|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş tutulması bir sonraki tutulmaya kadar, eşinizin, partnerinizin maddi konularda hızlı gelişmelerini karşınız getirebilir. Bir vergi, kredi, borçla uğraşabilir veya bir borcun altına girebilirsiniz. Kadersel ve etkili bir dönem.
19
19|60
Risk içeren işleriniz varsa 04-11-14 şubat tarihlerinde çok abartmamaya, aşırı iyimserlikle yola çıkmamaya özen gösterin. 18 Şubat ve sonrasında kendinizi dış ortamlarda, iş seyahatlerinde, medya işlerinde, hukuki konularda ortaya koyacaksınız. Aynı zamanda bu alanlarda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir.
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20
20|60
Yurtdışı bağlantılı işler, ticari konularda yapılması gerekenler, önemli anlaşmalar devreye giriyor. Önemli kurslar, seminerler hızlanabilir. Derslerinizin üzerine düşmek, yeni konulara ilgi duymak önem kazanıyor. Yurtdışında okuyorsanız bu süreçte şanslı bir döngüde olduğunuzu bilmelisiniz. Duygusal hayatınızda yeni ve güzel açılımlar, kalıcı gelecek planları 16-21-25 Şubat’ta devrede olabilir.
21
21|60
Aslan Burcu:
Şubat ayında özel hayatınızda kendinizi zinde ve enerjik hissedeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hayatınızdaki insanla ev ve aile hayatınızda kafanızdaki fikirleri hayatınıza geçirebilirsiniz. Daha henüz ilişki içindeyseniz güzel planlar oluşabilir ama bol keseden atmadan vereceğiniz sözleri yerine getirmeye çalışmalısınız.03-04-07-11-14 Şubat bu anlamda gayet güzel.
22
22|60
11 Şubat itibarıyla ortak parasal konularda kafanızı çalıştıracak, sıkıntı yaşadığınız parasal konuları çözüme kavuşturacaksınız. Para işlerinizi ayarlamak, yatırımlarınızı, harcamalarınızı gözden geçirmek, kredi almak için uygun bir dönem.
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23
23|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş Tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, evlilik alanlarınızda hızlı ve beklenmedik olayları hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda önemli kararlar alabilirsiniz. Evlilik adımlarınız hızlanabilir, evlilik teklifi alabilirsiniz. Yine ortak işlerinizde de hızlı adımlar devrede olabilir.
24
24|60
İş alanlarınızda parasal konularda 16-21-25 Şubat tarihlerinde kalıcı anlaşmalar, görüşmeler içine girebilirsiniz. Anlaşmalarınızı bu tarihe denk getirmeye çalışın.
25
25|60
18 Şubat ve sonrasındaortak birikimleriniz, harcamalarınızın, ödemelerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Bu alanlarda yapmanız gerekenlerle ilgileneceksiniz. Kredi almak istiyorsanız 21-25 Şubat uygun şartlar altındasınız.
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26
26|60
Başak Burcu:
Şubat ayı günlük ihtiyaçlarına odaklandığınız daha çok yapılamsı gereken işlerinize veya sağlığınıza kanalize olacağınız bir ay olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Aile hayatınızdaki tamamlanması gereken işlere Şubat başında öncelik vermelisiniz.
27
27|60
04-11-14 Şubat iletişime dayalı işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Burada önemli olan abartmadan ve aşırı iyimserlikle hareket etmeden ilerlemelisiniz. Yeni kapılar aralanabilir ve siz tutamayacağınız sözler altına girebilirsiniz.
28
28|60
11 Şubat ve sonrasında özel hayatınızda paylaşımlarınız artıyor. Sevdiğinizle bir bütün olmak isteyebilir, romantik etkileşimlerle ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz, yeni ilişkiye başlamak için de güzel sinyalleriniz olabilir. 16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş tutulması, iş ve hizmet alanlarınızda oluşacak ani ve beklenmedik olayları tetikleyecek.
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29
29|60
Günlük hayatınızın akışında beklenmedik hızlı gelişmeler yaşanabilir. Yanınızda çalıştırdığınız veya yanında çalıştığınız insanların hayatındaki değişimlere, evcil hayvanlarınızın ve kendinizi sağlık durumuna bu dönemde dikkat edin.
30
30|60
18 Şubat itibarıyla özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz ayrıca ortak atılacak adımlar ve işleriniz önem kazanıyor. Bu tarih ve sonrasında hayatı ilişkileriniz üzerinden okuyacak, bu alanda denge kurmak isteyeceksiniz. 25-27 Şubat ilişkilerinizde kendinizi güçlü göreceksiniz. Özellikle 25 Şubat’ta kadın, erkek ilişkilerinde dengenizi koruyun.
31
31|60
Terazi Burcu:
Şubat ayı aşk hayatınızı, etkili ve hızlı iletişimlerle canlı tutarken, maddi konularda riski seven yapınızla işlerinizde güzel sonuçlar almaya yatkınsınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 03-04-11-14 Şubat’ta aşk ve eğlence hayatınız için harcamalarınızı çok abartmamaya çalışın. Karşınıza fırsatlar gelecek ama siz bu fırsatları aşırı iyimserlikle elinizde tutmakta zorlanabilirsiniz.
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32
32|60
11 Şubat’tan sonra işinizi seveceğiniz ve önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Beraber iş yaptığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı sevgidolu ve anlayışlı olacaksınız.Tatlı ve zengin yiyeceklere olan düşkünlüğünüz artabilir, bu da istenmedik kilolara sebep olabilir sevgili Teraziler.
33
33|60
16 Şubat’ta oluşan Güneş tutulması, aşk hayatınızı etkileyecek. Aşkta hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşamaya meyillisiniz. Değişimleri rahat ve kolay karşılayacaksınız. Değişik ve farklı olanın peşinden gideceksiniz. Evliyseniz bebek haberi alabilir veya bu dönmeden sonra çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alanların hızlandığını görebilirsiniz. Özel hayatınızda hızlı gelişmelere açık olun.
34
34|60
18 Şubat’tan sonra iş ve hizmet hayatınızın üzerine eğilebilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göztermek öne çıkabilir. Önemli konuşma ve görüşmeler içine girebilirsiniz. Yine sağlığınızı önemseyeceğiniz ve burada bir takım düzenlemelerde bulunacağınız bir döneme gireceksiniz.
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35
35|60
Kontrollerinizi yaptırmak, sağlığınızı ve diyetinizi gözden geçirmek için uygun bir dönem. Yine de 21-25 Şubat’ta iradeniz zayıf olabilir. Enerjinizi yükseltmeli, alerjilere ve ilaç zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalısınız. Aile hayatınızda yapılması gereken işlerinizi büyük bir sorumlulukla 21-25-27 Şubat’ta yapabilirsiniz.
36
36|60
Akrep Burcu:
Şubat ayında aile alanlarınızda özgür, bağımsız yapınızla halledilmesi gereken işleriniz önem kazanıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Kentsel dönüşümde ev yaptırıyorsanız, evinizi verecekseniz şartlarınızı kağıda dökeceksiniz. 03-04-07 Şubat bu anlamda sizi destekliyor.
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37|60
07-11-14 Şubat’ta ailevi konularda çok abartmadan, aşırı iyimserliğe kapılmadan yolunuzda ilerleyin. Karşınıza güzel seçenekler gelebilir ama siz göstereceğiniz doğru ve yerinde adımlarla bu işlerinizi sağlam bir noktaya taşıyabilirsiniz. Öbür türlü tutamayacağınız sözler sizi yorabilir.
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38
38|60
11 Şubat itibarıyla sevginizi özel hayatınızda göstereceksiniz. Aşka olan düşkünlüğünüz artabilir. Sevme ve sevilme ihtiyacınızı karşılayacak ve sizi besleyecek önemli ilişkiler içine gireceksiniz. Çocuğunuz varsa ona olan ilginiz artabilir. Sanatsal işlerinizdeyse yaratıcılığınızı konuşturacaksınız.
39
39|60
15 Şubat gece yarısı 16 Şubat’ın ilk saatlerinde oluşacak Parçalı Güneş tutulması, aile hayatınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Sevgidolu etkileşimlerle aile hayatınızda, yuvanızda dengeyi sağlayabilir, bu tarihten sonra evlenmeyi ve yuva kurmayı düşünüyorsanız işlerin rahat ilerlediğini görebilirsiniz. Değişimlere gösterdiğiniz olumlu tepkileriniz sayesinde önemli ev işi de hallolabilir.
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40|60
18 Şubat ve sonrasında aşk hayatınız, kreatif işleriniz, çocuğunuz veya çocuklarla ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Bu alanlarda iletişiminiz karşı tarafı düşünerek gerçekleşecek. Fedakar ve anlayışlı yapınızla aşkta aradığınızı bulabilir ve kendinizi kreatif ve sanatsal işlerinizde gösterebilirsiniz. 21-25-27 şubat’ta kalıcı işler için destekleneceksiniz. Girişimleriniz aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda yüz güldürebilir.
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41|60
Yay Burcu:
Şubat ayının başında iletişime dayalı işleriniz için hızlanacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Ayrıca yakın çevrenizdeki insanlarla beraber yapacağınız planlar, projeler sizi mutlu edebilir.
03-04-11-14 Şubat tarihlerinde karşınıza değişik fırsatlı işler gelebilir. Düşündüğünüz ve hayal ettiğiniz konuların karşınıza geldiğini göreceksiniz.
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42|60
Yurtdışı bağlantılı işlerinizde de yeni kapılar aralanabilir ama aşırı iyimserlikle, fazla abartarak bir takım adımlar atmanız sizi zorlayacak. Tutamayacağınız sözler vermemeye çalışın. 11 Şubat itibarıyla eviniz ve ailenize kanalize olacaksınız. Sevdiklerinize ve aile büyüklerinize sevginizi, dostluğunuzu verebilirsiniz. Evinizde huzuru bulacak, misafirlerinizi daha çok evinizde ağırlayacaksınız. Boya, badana, tadilat ve tamirat yapmak için, dekorasyona işlerinize kalkışmak için önünüzde güzel bir 3 hafta var.
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43|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş tutulması iletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, eğitim, yayıncılık, radyo, televizyon, network alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu alanlardaki işlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Bu hızlı adımlar ve gelişmeler, yeni konularla sizi destekleyecek.
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44|60
Yine bu tutulmada yakın çevrenizdeki isnanların hayatında da önemli açılımlar oluşabilir. Yeni bir aşk, çocuk, sanatsal bir iş devreye girebilir. Ev aile işlerinizde kadınlardan yana sorumluluklar güzel bir şekilde taşınırken, 17 Şubat’ta erkeklerden yana hayalkırıklıkları oluşabilir.
45
45|60
18 Şubat ve sonrasında aile hayatınızda kendinizi göstereceksiniz. İşlerinizi evinizden yürüteceğiniz gibi, aile ortamlarınızda boy gösterebilir ve yuvanızla ilgili işlerinize öncelik verebilirsiniz. 21-25-27 Şubat aile ortamlarınızda anlayışınız, fedakarlıklarınız yüksek görünüyor, bir yandan da parasal sorumluluklarınızı göz ardı etmeden hareket edeceksiniz.
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46|60
Oğlak Burcu:
Şubat ayın ticari becerileriniz, para konuşmalarınız artarken 03-04-11 Şubat tarihlerinde değişik ve farklı fırsatlarda maddi alanınızı hareketlendirebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sosyal çevrenizden gelecek bir iş size çok kazandırabilir yalnız aşırı iyimserlikle hareket etmemeli, tutamayacağınız sözler altına girmemelisiniz.
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47|60
11 Şubat itibarıyla yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi önemseyeceksiniz. Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın dostlarınızla bir olmak isteyebilir, kısa vadeli planlar içine girebilirsiniz. Yine iletişimsel işlerinizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Satış, reklam, pazarlama işlerinizde yaratıcı ve sanatçı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.
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48|60
16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş Tutulması, maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Kendi para kazanımlarınıza, cebinize giren parayla ilgilenecek ve yatırımlarınızı arttıracak işlerin önünüze geldiğini bu tutulmayla beraber farkedeceksiniz sevgili Oğlaklar. Hızlı gelişmeler ev alım, satım işlerinizde kapıları sonuna kadar aralayabilir.
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18 Şubat sonrası ilginizi ve kendinizi yakın çevrenizde olup bitenlere çevireceksiniz. Etrafınızda olup bitenlere karşı meraklı yapınızla hareket edebilir, sizi aşan büyük olayları geri plana itebilirsiniz.
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50|60
Kendi çevreniz bu dönemde size yetebilir. 16-21-25 Şubat gerek iletişim işlerinizde, gerek çevrenize verdiğiniz sözlerde dediklerinizi yapacak, kalıcı güzel işler peşinde koşacaksınız.
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51|60
Kova Burcu:
Şubat ayının başında sosyal çevrenizden alacağınız güzel desteklerle, iletişimsel işlerinizde başarı karşınıza gelebilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. 03-04-07-11-14 Şubat bu anlamda harika.
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İş hayatınızda farklı seçenekler ve şanslar oluşacak. Bu şansları nasıl ve ne şekilde değerlendirdiğiniz gerçekten önemli olacak sevgili Kovalar. Herşey çok güzel diyerek aşırı iyimserlik ve düşüncesizlikle atılan adımlar sonradan sizi yorabilir.
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11 Şubat itibarıyla maddi kazanımlarınız artmaya başlıyor. Paranızı kazanacak, yatırımlarda bulunacak, diğer insanlara yardım etmek isteyecek ve paranızı harcamaktan da çekinmeyeceksiniz. 16 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş Tutulması, hayatınızda önemli adımları ve yepyeni başlangıçları karşınıza getirebilir.
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16 Şubat (+,- 3gün) yakınlarında doğduysanız hayatınızda önemli değişimler oluşabilir. Bu tutulma sizi parlatabilir ve yaptığınız işlerde size başarı verebilir sevgili Kovalar.
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16-21-25 Şubat’ta kalıcı parasal anlaşmalar altına girebilirsiniz. 18 Şubat’tan sonra tamamen parasal konulara odaklanacaksınız. Kafanız bu alanda yaratıcı ama biraz kararsız çalışabilir. Yine de satış, ticaret alanlarınız aydınlanıyor. Güzel işler becereceksiniz.
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Balık Burcu:
Şubat ayı geri plandan durduğunuz işlerinizde güzel adımlar devrede olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. 03-04-07-10 Şubat’ta farklı ve çok değişik iş ve yurtdışı bağlantılı işler, teklifler karşınıza gelebilir. Değişik bir yolculukta bulunabilir, iş hayatınızda daha az tanıdığınız insanlardan şanslar göreceksiniz. Tutamayacağınız sözler altına girmemeli, yapabilecekleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz.
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57|60
11 Şubat ve sonrasında kendinize bakacaksınız. Sosyalliğiniz artabilir. Görüntünüzü yenileyebilir, alışveriş yapabilir, kendiniz dışında kimseyi umursamayabilirsiniz. 14 Şubat’ta parasal destekleriniz sizi mutlu ederken, hayattan alacağınız yüksek keyif sayesinde yurtdışı gezilerinizde, yabancı yerlerde veya tatilinizde abartmaya meyillisiniz. Sevdiğinizden bir teklif alabilir veya siz teklifte bulunabilirsiniz.
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58|60
16 Şubat’ta oluşan Güneş tutulması, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Beklenmedik olaylara maruz kalabilir, bazı kayıplar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tutulmada olayları iyi kontrol etmelisiniz. Önemli girişimlerinizde bir sonraki tutulmaya kadar desteklenmeyebilirsiniz. Yine de sizi çok fazla etkileyecek, sorun çıkartacak bir tutulma olmayacak sevgili Balıklar. Değişkenliğiniz ve hayata adapte olmanızla birlikte olayları rahat karşılayabilirsiniz.
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16 Şubat bazı organizasyonlarda kalıcı sağlam ilişkiler kurulabilir, 17 Şubat’ta kariyerinizde yanlış adımlara ve yönlendirilmelere dikkat edin. Birileri sizi kandırırsa bu toplum önünde gerçekşebilir.
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60|60
18 Şubat itibarıyla kendinize olan güveniniz, iletişim becerileriniz yerine gelmeye başlıyor.Konuşmaktan, paylaşmaktan, fikirlerinizle dikkat çekmekten mutlu olabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bencilliğiniz yüksek olsa bile, yine de diğer insanlar için birşeyler yapmaktan geri durmayacaksınız. 21-25-27 Şubat önemli iş bağlantıları kuracak, doğru ilişkiler ve işler peşinde olacaksınız.
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