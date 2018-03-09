Şubat ayında İsviçre lider oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) verilerine göre Türk Mücevher Sektörü, 2018 yılı Şubat ayında 197 milyon USD üzerinde ihracat yaptı. 2017 yılı Şubat ayında 251 milyon 887 bin 144 USD ihracata imza atan sektör, 2018 Şubat ayında yüzde 21,65’lik bir gerileme ile 197 milyon 365 bin 499 USD ihracat gerçekleştirdi. Sektörün fuar öncesi düşüş gösterdiğini anlatan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, Mart ayındaki fuarın ardından ihracatın yeniden hareketleneceğini belirtti. Güner Türkiye’nin geleneksel pazarlarındaki değişimin de ihracat düşüşünde etkili olduğunu belirtti.
JTR Başkanı Ayhan Güner, yılın son döneminde Irak ve BAE gibi pazarlarda daralmanın başladığına dikkat çekerek Türkiye’nin mücevher ihracatındaki lider ülke pazarlarındaki kan kayıplarına karşın diğer pazarlardaki gelişimin yaşanan düşüşlerin etkisini azalttığını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarındaki daralmanın her ay hızla gerilediğine dikkat çeken Güner, ülkedeki yeni vergi düzenlemelerinden kaynaklanan düşüşe karşı önlem almaya çalışıldığının altını çizerek; “Amacımız her zaman ihracatımızı arttırmak; her pazarda bu tarz dönemsel gelişmeler yaşanabiliyor. Bizim görevimiz de bu sorunları ülkemizin yararına çözmek” dedi.
2018 Şubat ayında özellikle İsviçre’de geçen yıla göre çok ciddi bir artış gözlendiğini belirten Güner, İngiltere, İsrail ve Nepal’deki gelişmelerin hızlı düşüşü engellediğini; ABD ile yaşanan sorunlara rağmen ticaretin sürmesinin sevindirici olduğunu anlattı.
Mücevher ihracatında altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatının ürün bazında en büyük grup olurken; pırlantalı altın ve gümüşten mücevherci eşyası ve aksamı da ikinci en büyük ihraç edilen ürün grubu oldu. Şubat ayında yaşanan düşüşü normal olarak değerlendiren Güner, “Türk mücevher sektörü geçtiğimiz yıllarda yaşanan tüm gelişmelere karşın büyümesini sürdürdü; bundan sonrasında da sürdürecek. Sektörümüzün tüm unsurları şu anda Mart ayında gerçekleşecek fuara odaklandı; fuarın ardından ihracatımızın yeniden artacağını söyleyebilirim.” diye konuştu.
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