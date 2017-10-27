Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte okula başlamıştı. Okulların açılmasının ardından milyonlarca öğrenci okula devam ediyor. Öğrenciler bir yandan derslerine devam ederken, bir yandan da "Şubat tatili ne zaman?" diye araştırıyor. Peki Şubat tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül Pazartesi günü okulların başlamasıyla dersliklerine dönmüş ve derslerine devam etmişti. Okullarına geri dönen öğrenciler, ilk dönem derslerini işliyor ve sınavları da yavaş yavaş başlıyor. Derslerini gören öğrenciler, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde sık sık "15 tatil ne zaman?", "Şubat tatili ne zaman?" ve "Sömestr tatili ne zaman?" şeklinde arama yapan öğrenciler, tatilin başlayacağı tarihi yakından takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayınladığı çalışma takviminde yarıyıl tatili ile ilgili tarih bilgisi yer alıyor. MEB 2017-2018 çalışma takvimindeki bilgiye göre;

18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Resmi olarak yarıyıl tatili 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. 8 Haziran'da karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası) Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü) Gaziler Günü (19 Eylül) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü * Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim) Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim) Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım) Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Dünya Diyabet Günü (14 Kasım) Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım) Dünya Felsefe Günü (20 Kasım) Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım) Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) Dünya Engelliler Günü (3 Aralık) Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık) İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası) Sivil Savunma Günü (28 Şubat) Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta) Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası) Dünya Kadınlar Günü (8 Mart) Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart) İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart) Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart) Şehitler Günü (18 Mart) Yaşlılar Haftası (18-24 Mart) Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta) Orman Haftası (21-26 Mart) Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta) Kanser Haftası (1-7 Nisan) Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan) Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan) Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan) Turizm Haftası (15-22 Nisan) 26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan) Kût´ül Amâre Zaferi (29 Nisan) Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası) Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası) Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası) Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı) Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası) Engelliler Haftası (10-16 Mayıs) Müzeler Haftası (18-24 Mayıs) Etik Günü (25 Mayıs) İstanbul´un Fethi (29 Mayıs) Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası) Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı) Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)

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