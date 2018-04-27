Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınavda 60 soru sorulmuş ve 75 dakika süre verilmişti. MEB kılavuzda sınav sonuçları için 26 Nisan tarihini vermişti, ancak sonuçlar bugün yani 27 Nisan'da açıklandı.

2018 MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adaylar yazılı sınav sonuçlarına;

https://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, Kişisel Bilgiler Modülü - Şube Müdürlüğü Yazılı Sınav Bilgileri ekranından ulaşabilirler."

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MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucu beklediği gibi gelmeyen adaylar, yazılı sınav sonuçlarına itirazlarını www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklar.

İtiraz başvuruları 27 Nisan - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapılacak.

Yazılı sınav itiraz sonuçları 7-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında açıklanacak.

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