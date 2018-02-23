Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hendek ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve 23 adet ayrı suç kaydı bulunan Ş.Ş. 21 yıl 2 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince Hendek ilçesinde son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda üç şüpheli kadının bulundukları yerlerde hırsızlık amacı ile dolaştığı belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda şüpheli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın edindiği bilgilere göre, 3 şüpheliden biri olan 29 yaşındaki Ş.Ş. isimli kadın "Mala Karşı İşlenen Suçlar"dan 23 adet suç kaydı olduğu ve 21 yıl 2 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ş., hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer iki şüpheli kadın ise yapılan incelemelerinin ardından serbest bırakıldı.

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