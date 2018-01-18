Ankara'da 15 Ocak'ta operasyon düzenlenen suç örgütünün elebaşı kaldığı rezidansta yakalandı.



AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma/taşıma, şantaj ve tehdit" suçlarından pazartesi günü gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Dikmen semtindeki bir rezidansa düzenledikleri operasyonda da suç örgütünün elebaşı İsmail A.'yı gözaltına aldı. Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen İsmail A'nın, kendisini çevresine "mafya" olarak tanıtarak ticari ilişkilerinden doğan borçlarını ödemediği, zarara uğrayan vatandaşların ise zanlının yanındaki silahlı kişilerden korktukları için şikayetçi olmadıkları belirlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 9'u 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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