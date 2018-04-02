İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı.

Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN OTOPARK BASMA ANLARI KAMERADA

Polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan suç örgütünün bir otoparkı bastığı ve otopark görevlilerini darp ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYIT CİHAZLARINA EL KOYUYORLAR, 16 FARKLI OLAY ORTAYA ÇIKARTILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin işyeri sahiplerini tehdit ederek haksız menfaat elde edildiğini, kendilerine karşı çıkan kişileri ise dövdükleri ve işyerine zarar vererek korkuttuklarını tespit etti.

GÖRÜNTÜLERİ SİLEMEMİŞLER

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için darp olayının olduğu yerlerde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazlarını sökerek yanlarına aldıklarını belirledi. Şüphelilerin 16 farklı yağma, tehdit, silahlı yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karıştıklarını kaydedildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş'ta işyeri kurşunlama, yaralama, tehdit gibi çok sayıda suça karışan Hacısüleymanoğlu çetesine geçen hafta operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 yıl önce ölen Oflu İsmail olarak bilinen İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunlarının da aralarında bulunduğu çeteye mensup 24 kişi gözaltına alındı.

Çetenin liderlerinin Orhun ve Ali Osman Hacısüleymanoğlu olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ve 499 adet mermi ele geçirildi.

TÜFEĞE RESMİNİ BASTIRMIŞ

Operasyonda çete lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu'nun kendi ismi ve resminin kabartmasını bastırdığı altın yaldızlı av tüfeği de ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Zanlıların Sarıyer çoğunluklu olmak üzere 16 ayrı, işyeri kurşunlama, tehdit, darp, silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları belirlendi. Çete üyelerinin Sarıyer bölgesinde korku oluşturarak işyerlerinden haraç aldıkları tespit edildi. Zanlıların karıştığı olaylar arasında bir işadamının gasp edilmesi, bir restoran sahibinin alıkonulması, darp edilmesi, ilçedeki bir ocakbaşı sahiplerinin gasp edilmeye teşebbüs edilmesi, bir mantıcının valelerinin silahla vurulmasının da aralarında bulunduğu belirtildi.

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