Sucuklu ıslak hamburger malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

3 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

Sucuk

Dilimlenmiş kaşar peyniri

4 adet hamburger ekmeği

Sucuklu ıslak hamburger nasıl yapılır?

Sosun Hazırlanışı:

Tavayı ısıtın ve ısınan tavaya zeytinyağını ilave edin. İlk önce dövülmüş sarımsakları, ardından rendelenmiş domatesi, tuz ve karabiberi ekleyin. Sos kıvam alana kadar pişirin.

Sucukların hazırlanışı

Öncelikle tereyağını eritin. Sucukları ortadan ikiye bölün ve her parçaya kesikler atın. Eriyen tereyağında sucukları kızartın.

Kapaklı geniş bir tencerenin tabanına yağlı kağıt yerleştirin. Bu işlem sırasında ocağınızın altı kapalı olsun. Hamburger ekmeklerinin tabanlarını yerleştirin ve üzerine 2-3 kaşık hazırladığınız sostan dökün. Sosun üzerine ızgara sucuk ve dilimlenmiş kaşar peynirini yerleştirin. Hamburger ekmeklerinin diğer yarısını üzerlerine kapatın. Kalan sosu ekmeklerin üzerine dökün ve ocağın altını açın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Sucuklu ıslak hamburgerleriniz hazır! Afiyet olsun...

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