Sudan Devlet Başkanı Beşir: Sudan’ın iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ABD’yi ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayarak "Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan'ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelen Beşir, Rusya ile birçok konuda aynı bakışa sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
AA'nın haberine göre Sudan ordusunu yeniden donatmak için kapsamlı bir program başlattıklarını anlatan Beşir, “Bu konuda Rusya’dan da destek alacağız.” diye konuştu.
Kızıldeniz etrafında şekillenen politik gelişmeleri endişe verici bulduklarının altını çizen Beşir, "ABD'nin bu konulardaki müdahalesinin de bir problem olduğuna inanıyoruz. Bu konuyu, Kızıldeniz’deki üslerin kullanımı açısından değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"ABD DİĞER ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE EDİYOR"
Beşir, ABD'yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak "Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan’ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de Sudan ile özellikle enerji, tarım ve askeri teknik alanlar olmak üzere iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.
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