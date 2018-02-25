Sudan'da üç yıldır diyalize giren Abdülazim Hüseyin, Türkiye'de kuzeninden alınan böbreğin nakledilmesi sayesinde şifa buldu.

Sudan'ın Hartum kentinde yaşayan ve geçimini tüccarlık yaparak sağlayan Abdülazim Hüseyin (42) böbrek yetmezliği tanısı konulmasının ardından diyalize girmeye başladı.

KUZENİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

Nakil ihtiyacının ortaya çıkması üzerine araştırma yapan Hüseyin, Türkiye'de böbrek nakli olmaya karar verdi.

Böbreğinin birini bağışlayan kuzeniyle Ankara'ya gelen Hüseyin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hüseyin, kuzeninden alınan böbreğin Türk doktorlar tarafından başarılı şekilde nakledilmesiyle tekrar sağlığına kavuştu.

Abdülazim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok başarılı nakillerin yapıldığına bizzat tanıklık ettiğini söyledi.

Üç yıl boyunca diyalize girdiğini anlatan Hüseyin, "Diyalize girerken hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşleriniz ve hayatınız yarım kalıyor. Nakil olduktan sonra kendimi 20 yaş gençleşmiş gibi hissediyorum." dedi.

"TÜRK HALKI HER ZAMAN SUDAN'IN YANINDA"

Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında olduğunu belirten Hüseyin, "Türk halkı ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın yanında yer almıştır. Burada şifa bulmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastanenin nakil sorumlusu Dr. Erkan Ölçücüoğlu da yapılan tetkiklerde hastanın nakil olmasında bir engel bulunmadığını tespit ettikten sonra ameliyata başlandığını söyledi.

Sudanlı Hüseyin'e, kuzeninden alınan böbreğin başarılı bir operasyonla nakledildiğini aktaran Ölçücüoğlu, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu işlemlerinin bir iki gün içerisinde gerçekleşeceğini kaydetti.

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