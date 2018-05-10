Osman Bey'in süt annesi olan Sugay Hatun, dün akşam ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almaya başladı. Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun karakteri için izleyiciler de araştırma yapmaya başladı. Peki Sugay Hatun kimdir? Osman Bey'in süt annesi Sugay Hatun nasıl öldü?

SUGAY HATUN KİMDİR?

Sugay Hatun dizide evladını yeni kaybetmiş bir anneyi oynuyor. Evlat acısıyla yanıp kavrulurken Ertuğrul’un evladını kendi evladı yerine koyacak ona sütünü sevgisini verecektir.

Sugay Hatun'un gerçek tarihte nasıl öldüğüne ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Oya Unustası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun olarak eğitimini tamamladı ve ardından Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne dersleri aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

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