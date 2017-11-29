Süheyl Uygur: Burçin’in sağlığı güzel durumda

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yatan eşi Burçin Orhon’un sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Burçin güzel bir durumda. Özel bir okulda dans dersleri veriyor. Şu an bir sıkıntımız yok” dedi.

Süheyl Uygur

burçin orhon