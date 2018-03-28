Cadde'nin haberine göre, annelerini gezdirmeye çıkardıklarını söyleyen abi-kardeşten Süheyl Uygur, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna, "Evet, yeni bir projem var. Müzikal olacak ama açıklama yapmaktan çekiniyorum. Çünkü anında çalıyor emek hırsızları" cevabını verdi.

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