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Prensi Harry ile nişanlandıktan sonra oyunculuk kariyerini sonlandırmış, "Kariyerimin dışına çıkıp enerjimi vermem gereken diğer şeylere odaklanmak çok heyecan verici. Bunu bir değişim ve hayatımdaki yeni bir sayfa olarak görüyorum. 7 yıldır aynı dizide rol alıyorum ve bu bölümü tamamladığımı hissediyorum" sözleriyle Suits dizisine veda etmişti.